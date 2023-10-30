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شهيدان و9 إصابات برصاص جيش العدو الإسرائيلي باشتباكات عنيفة في جنين

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:43
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 استشهد شابان وأصيب 9 آخرون بجروح خطيرة فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.
 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.
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وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.
 
 
من جهته، أكد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، استشهاد الشابين أمير عبد الله شربجي ونورس إبراهيم بعجاوي إثر إصابتهما بالرصاص الحي.


وقال إن سيارات الإسعاف نقلت إلى المستشفى عددا من المصابين، وأن قوات الجيش برفقة جرافة عسكرية تحاصر المستشفى من الخارج.

قي غضون ذلك، أفادت مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية دهست شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى "ابن سينا"، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى "الرازي".
 
 
ودهست القوات الإسرائيلية شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن جرافات إسرائيلية بدأت بتجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع، كما أخلت ثلاث بنايات سكنية في أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كذلك أخلت حي الزهراء المحاذي للمخيم وحولوا سكانه إلى دروع بشرية.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي طالبت عبر مكبرات الصوت أهالي المنازل في أطراف المخيم بإخلائها مهددة بضربها، في الوقت الذي قطعت فيه الكهرباء عن معظم منازل المخيم وأطرافه، وأطلقت كلابها البوليسية داخل أزقة المخيم.

كما تعمدت جرافات العدو العسكرية تحطيم عدد من مركبات المواطنين، واستولت قوات الاحتلال على مركبتين، وسحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا، وقامت بتفجيرها كامل.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المحلات التي فجرها الاحتلال، لإطفاء النيران المشتعلة فيها. (وفا)
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