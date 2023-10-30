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عربي-دولي

"طفلان من بين القتلى".. جندي روسي متهم بقتل عائلة أوكرانية

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:39
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أشارت السلطات الروسية إلى أنه تمّ العثور على 9 مدنيين مقتولين بالرصاص في بلدة فولنوفاخا التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا.

ووفقاً للجنة التحقيق الحكومية الروسية، كان هناك طفلان من بين القتلى، وعثر على القتلى مصابين بطلقات نارية في منزل خاص.
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وأوضحت اللجنة أن المشتبه به جندي روسي، حسبما ذكرت قناة روسية مستقلة على تطبيق تلغرام، والقتلى هم أب وأم وطفليهما وضيوف كانوا في المنزل.

وأكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني ديميترو لوبينتس التقرير، واتهم السلطات الروسية بقتل عائلة أوكرانية كانت تحتفل بعيد ميلاد ورفضت تسليم منزلهم للمحتلين.
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