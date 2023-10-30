هل تخطط أميركا لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة؟

اكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" CBS الإخبارية، قالت هاريس أن واشنطن تركز جهودها على منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.وتابعت: "لا ننوي ولا نعتزم بأي شكل من الأشكال إرسال أي قوات قتالية إلى هنا"، مشيرة أيضا إلى أن الولايات المتحدة "لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تقوم به".وكانت شبكة "سي إن إن" CNN أفادت نقلا عن مصادر أميركية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.كما قال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا.ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء. (العربية)