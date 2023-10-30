Advertisement

عربي-دولي

هل تخطط أميركا لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة؟

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1124266-638342454254321796.jpg
Doc-P-1124266-638342454254321796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة.
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" CBS الإخبارية، قالت هاريس أن واشنطن تركز جهودها على منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
Advertisement

وتابعت: "لا ننوي ولا نعتزم بأي شكل من الأشكال إرسال أي قوات قتالية إلى هنا"، مشيرة أيضا إلى أن الولايات المتحدة "لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تقوم به".

وكانت شبكة "سي إن إن" CNN أفادت نقلا عن مصادر أميركية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.

كما قال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:25 | 2023-10-30
02:22 | 2023-10-30
02:13 | 2023-10-30
01:59 | 2023-10-30
01:50 | 2023-10-30
01:45 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24