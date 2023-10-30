بسبب شرط إسرائيلي.. تعثر مفاوضات الأسرى في غزة

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تواجه مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل تعثرا بسبب رفض إسرائيل إدخال شحنات من الوقود إلى قطاع غزو، وفق ما قالت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC news الإخبارية اليوم الإثنين.ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي سابق لم تسمّه لكنها وصفته بأنه على علم بالمفاوضات القول إن إسرائيل وأميركا ودول أخرى تتمسك بإطلاق سراح مجموعة كبيرة من مواطنيها المحتجزين.وقدّرت الشبكة أن لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى هاجمت مدنا ومستوطنات إسرائيلية في السابع من تشرين الأول الجاري 230 محتجزا.ويشهد ملف الأسرى الذين احتجزتهم حماس تطورات متسارعة، وسط اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، واتصالات مماثلة أيضا من قطر، في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لضغوط من أهالي الأسرى الذين يرفضون الهجوم البري على غزة، فيما تطلب حماس إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر رفيعة المستوى، أمس الأحد، أن اتصالات مصرية مكثفة تجري مع كافة الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة.وعلى الجانب الإسرائيلي، تحاصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب أُسر أكثر من 230 أسيرا تحتجزهم حركة حماس داخل غزة منذ هجومها المباغت على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين. (العربية)