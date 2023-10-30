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عربي-دولي

"بل أنهيتها".. ترامب: أنا أول رئيس أميركي منذ 72 عاما لم يبدأ حرباً

Lebanon 24
30-10-2023 | 02:13
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لفت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى أنه الرئيس الوحيد في البلاد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا.
وفي أحد التجمعات الانتخابية في ولاية آيوا، ضمن حملته الرئاسية لانتخابات 2024، قال ترامب: "تذكروا (وزيرة الخارجية السابقة) هيلاري كلينتون التي قالت: "سوف يتسبب في نشوب حرب.. سوف يسبب الحرب، انظروا إليه، الطريقة التي يتحدث بها، سوف يتسبب في حرب".
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وأضاف: "أنا قلت: لا، بالطريقة التي أتحدث بها، سأوقف الحروب. أنا الرئيس الوحيد منذ 72 عاما الذي لم يبدأ حربا. لا، لم نبدأ، بل أنهينا الحروب. لقد قضينا على داعش... لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق". (روسيا اليوم)
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