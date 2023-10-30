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في جنين... استشهاد 4 فلسطينيين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
30-10-2023 | 02:25
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 أشخاص بمواجهات مع قوة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مدير مستشفى جنين، وسام بكر، الاثنين، باستشهاد شابين برصاص القوات الإسرائيلية، لترتفع حصيلة القتلى في مواجهات بمدينة جنين ومخيمها إلى 4 أشخاص"، فيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان حول ذلك بعد. 
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وكان مدير مستشفى جنين، أعلن، مساء الأحد، عن استشهاد شخصين  وإصابة 9 آخرين على الأقل، خلال المواجهات المندلعة في جنين، وفقا للوكالة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، إن "القوات الإسرائيلية اقتحمت، مساء الأحد، مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة".
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