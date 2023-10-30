اقتحموا المطار بحثا عن إسرائيليين.. اعتقال 60 شخصا في داغستان

أفادت السلطات الروسية أن 60 شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا فيما أصيبت 9 من عناصر الشرطة.

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واقتحم المحتجون المطار أمس الأحد أثناء وصول طائرة قادمة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين.وحددت هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وأوقف 60 منهم، وفقاً لما قاله الجهاز الإعلامي في وزارة الداخلية الروسية، موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الاثنين إن المطار الذي اقتحمه المحتجون لدى وصول طائرة من إسرائيل سيعاد فتحه مساء غد الثلاثاء.ونقلت الوكالة عن هيئة النقل الجوي الاتحادية أن مطار ماخاتشكالا سيفتح بعد أن تنفذ وكالات إنفاذ القانون "تحقيقا كاملا في المبنى والمطار والمنطقة المحيطة".ووفقا للوكالة، فإن الموعد المحدد لفتح المطار الواقع في جمهورية داغستان كان في 6 تشرين ثاني. (العربية)