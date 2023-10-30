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عربي-دولي

"تم القضاء على عناصر من حماس".. بيان جديد للجيش الإسرائيلي حول العملية البرية في غزة

Lebanon 24
30-10-2023 | 02:41
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الإثنين عن استمرار توسيع عمليته البرية في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين، أنه "خلال اشتباكات مع مسلحين في منطقة القطاع، قضى مقاتلو الجيش على عشرات المسلحين الذين تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات".
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وأضاف أنه "خلال أحد الأحداث، قامت طائرة باستهداف مبنى تجمع تابع لمنظمة حماس والذي تواجد فيه أكثر من 20 ناشط".

وتابع: "خلال ساعات الليل، مقاتلو جيش الدفاع على أرض القطاع رصدوا مسلحين في محيط جامعة "الأزهر" في القطاع وقاموا بتوجيه طائرة مقاتلة لاستهدافهم".

وأكد أنه "خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حمساوية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".

وفي وقت سابق، شنت القوات الإسرائيلية عمليات برية ضد حركة "حماس" في غزة، وطالبت السكان بالتوجه جنوبا "لتلقي المساعدات"، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء المرحلة الثانية من الحرب، وذلك مع عودة تدريجية للاتصالات المقطوعة منذ يوم الجمعة في القطاع المحاصر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يوم 7 تشرين الثاني الجاري، حيث أسفر القصف عن وقوع أكثر من 8 آلاف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة. (روسيا اليوم)
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