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عربي-دولي

شويغو يتهم الغرب: يريد توسيع الصراع في أوكرانيا إلى آسيا والمحيط الهادئ

Lebanon 24
30-10-2023 | 03:15
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نقلت وسائل الإعلام الرسمية الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله، إن الغرب يريد توسيع الصراع في أوكرانيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في تصريحات أدلى بها في منتدى للدفاع في بكين، اليوم الاثنين.
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وفي حديثه خلال أكبر حدث للدبلوماسية العسكرية في الصين "منتدى شيانغشان"، قال شويغو إن حلف شمال الأطلسي يغطي على حشد القوات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال "التفاخر بالرغبة في الحوار"، حسب ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال شويغو إن دول الحلف تروج لسباق تسلح في المنطقة، وتزيد من وجودها العسكري، وتزيد من وتيرة وحجم التدريبات العسكرية هناك.

وأضاف أن القوات الأميركية ستستخدم تبادل المعلومات مع طوكيو وسول بشأن إطلاق الصواريخ لردع روسيا والصين.

وفي الوقت نفسه، قال إن تحرك روسيا لإلغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني نهاية الاتفاقية، مضيفا أن روسيا لم تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.
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