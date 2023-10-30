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إكتشفوا ما يجري داخل أنفاق "حماس".. تفاصيل تُكشف لأول مرّة!

Lebanon 24
30-10-2023 | 03:50
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة بأن حركة "حماس" لديها آلاف المقاتلين ومخازن من المؤن تكفيهم لأشهر، داخل الأنفاق تحت قطاع غزة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر عربية وأجنبية، أنه لدى "حماس" نحو 40 ألف مُقاتل يتحصنون داخل الأنفاق التي يبلغ طولها آلاف الكليومترات، كما أن لديهم مؤناً تكفي لـ4 أشهر.
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وأشارت المصادر إلى أن "حماس" أمضت سنوات في بناء عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت قطاع غزة، وجمعت ما هو ضروري ضمن مخازن تحت الأرض تحسباً لقتال طويل الأمد.

ولفتت إلى أنهُ لدى الحركة "مئات الآلاف من غالونات الوقود اللازم للمركبات والصواريخ، ومخابئ ذخيرة ومتفجرات إلى جانب المواد المطلوبة لصنع المزيد، كما أنه توجد مخزونات من الغذاء والمياه والأدوية".

وورد في تقرير "نيويورك تايمز" أن أحد الرهائن الـ4 المفرج عنهم، أفاد بأن عناصر "حماس"، كانوا يزودون الأسرى بالأدوية والشامبو ومنتجات العناية الشخصية النسائية، التي نادراً ما تتوفر في غزة إثر الحصار الخانق.

ورأت الصحيفة أن "وضع الإمدادات يدل على التطور النسبي الذي تتمتع به حركة حماس كقوة مقاتلة". (عربي21)
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