وزير الخارجية البريطاني: إسرائيل تعهدت لنا باحترام القانون الدولي

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أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي دعم بلاده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، معتبرا أن وقف إطلاق النار ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن.وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" ستبث لاحقاً قال كليفرلي: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نحثها على ضبط النفس والاحترافية"، مشدداً على أن السلطات الإسرائيلية تعهدت لبريطانيا باحترام القانون الدولي.وأضاف: "نريد من حماس إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية"، وقال: "نعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة ويضعون بنيتهم العسكرية التحتية تحت المستشفيات".وأكد كليفرلي أن "الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، بل الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".وتابع: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع السلطات الإسرائيلية للتأكد من وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وليس حماس.وشدد على أن "نراقب عن كثب تصرفات إيران، وحذرناها من أي عمل متهور يعرض أمن المنطقة للخطر".