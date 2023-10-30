29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
1300 نفق بعمق 70 متراً تحت الأرض: أنفاق غزة.. حرب بدأتها إسرائيل قبل حماس! (صور)
Lebanon 24
30-10-2023
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الأوسط":
أعلن الجيش قبل 10 سنوات اكتشاف ما أسماه "أول نفق هجومي ضد إسرائيل" في قطاع غزة بطول 800 متر، يبدأ في الحي الشرقي من مدينة خان يونس، ويمتد 100 متر داخل المناطق الإسرائيلية، وعلى عمق 20 متراً تحت الأرض، وبلغ عرضه وارتفاعه مترين.
Advertisement
لكن الإعلان الإسرائيلي عن هذا النفق لم يتضمن العثور على آثار أسلحة أو عبوات ناسفة، كما حصل مع أنفاق صغيرة سابقة وجدت مفخخة، فقدّر الخبراء العسكريون أن حماس استهدفت أن يستخدم هذا النفق لغرض "خطف جنود إسرائيليين". كان تعليق قائد ميداني كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس"، آنذاك، ما نصه: "سنجعلهم يندمون على هذا الجهد الضخم ويندفعون إلى اليأس والإحباط". وحطم الجيش الإسرائيلي بالفعل هذا النفق في حينه، كما فعل مع سابقه، وبدأ يفتش عن طريقة للقضاء على الأنفاق، وأقيمت وحدة عسكرية خاصة لهذا الغرض، شملت عدداً من العلماء، الذين تم تكليفهم ببناء أجهزة إلكترونية ومجسات حديثة لاستشفاف مكان الأنفاق والقضاء عليها، وعندما سُئل حينها قائد اللواء الجنوبي، يوآف غالانت، عن هذه الوحدة قال: "هذه حرب أدمغة بيننا وبين حماس، ونحن نخوضها بهدف واحد وحيد، هو الانتصار عليهم".
اليوم صار غالانت وزيراً للدفاع، وباتت الأنفاق منتشرة على طول القطاع وعرضه، إلى حد أنهم يعتبرونها في تل أبيب "إف 35" بالنسبة لـحماس، في إشارة إلى الطائرة الأميركية ذات القدرات الفائقة.
خلال السنوات العشر الماضية لاحظ الجيش الإسرائيلي أنه لم يستطع القضاء على ظاهرة الأنفاق، بل زادت واتخذت شكلاً مختلفاً تماماً. ففي البداية أقيمت لكي تتيح لمقاتلي حماس صد هجمات إسرائيلية برية، فيفاجئون هذه القوات بنصب الكمائن، ثم حددوا لها هدف خطف جنود.
ونجحوا في ذلك سنة 2014، عندما شنت العملية الحربية "الرصاص المصبوب"، وتم خطف جنديين ما زالا حتى اليوم تحت أسر حماس، فقررت عندها إسرائيل بناء جدار ضخم على طول الحدود (65 كيلومتراً)، يمتد فوق الأرض وتحت الأرض، وهكذا لم تعد الأنفاق قادرة على اختراق الحدود الإسرائيلية.
لكن، تبين أن حماس تنازلت عن الأنفاق لاختراق الجدار الإسرائيلي، الذي كلف مليار دولار، واخترقتها بجرار وجرافة دفعت أجرتهما لأحد المقاولين 200 دولار، وأما الأنفاق فأخذتها إلى قلب قطاع غزة، وراحت تبني شبكة أنفاق ضخمة، يقال إن مثل هذه الأنفاق للاستخدام الحربي موجودة في كوريا الشمالية فقط، ولا يستبعد الإسرائيليون بدورهم أن تكون كوريا الشمالية شريكة في تخطيطها، وليس إيران فقط. بل إن بعض هذه الأنفاق استفادت من الخبرة الإسرائيلية نفسها في الموضوع. فإسرائيل نفسها كانت قد بنت سنة 1980 طابقاً أرضياً تحت مستشفى الشفاء في قلب مدينة غزة، عندما كانت تحتل القطاع بالكامل.
"غزة التحتا"... وأكثر
لقد انشغلت إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية، في متابعة الأنفاق من قطاع غزة إلى داخل الحدود الإسرائيلية، وعندما بنت الجدار الواقي اطمأنت إلى أنها تمكنت من تدمير هذه الفكرة. فقد هدمت هذه الأنفاق وملأتها بمادة سائلة تنفخ حال إطلاقها وتسد كل منطقة فراغ فيها. ومن شدة الاطمئنان، سحبت الأسلحة من أيدي سكان غلاف غزة وخفضت عدد أبراج المراقبة. لكن حماس كانت تستغل هذه الفترة لبناء شبكة أنفاق ضخمة داخل القطاع، عددها 1300 نفق، تقع في عمق يصل إلى 70 متراً تحت الأرض، ويبلغ طولها حسب الفلسطينيين 500 كيلومتر، لكن العميد يعقوب نيجل، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، يقول إن الأنفاق أطول، وربما تبلغ ألوف الكيلومترات.
وأضاف، خلال مقابلة مع صحيفة "غلوبس"، قبل نحو أسبوعين، أن "الكلام يكون دقيقاً أكثر إذا تحدثنا عن ألوف الكيلومترات، وهذه الأنفاق بُنيت على طريقة كوريا الشمالية، التي تعدّ رابع أو خامس قوة عسكرية في العالم، وأنفاق غزة أكبر شبكة من نوعها في العالم بعد شبكة كوريا الشمالية، وسيكون من الصعب الاعتماد على الروبوت بداخلها، لأن الروبوت لا يعمل بهذا العمق تحت الأرض، والقتال داخل الأنفاق شبه مستحيل".
ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يدّعي أن لديه خرائط مفصلة عن هذه الأنفاق. ويُعد خططاً ملائمة ليجعلها "مقبرة لقادة حماس، فيما يدعي قادة الحركة أن الأنفاق "شهدت تطويراً كبيراً في السنتين الأخيرتين وفقاً لتكنولوجيا عالية ستصدم إسرائيل، وتجعلها مصيدة ضخمة لجنودها. وفي كل الأحوال، تحولت الأنفاق إلى عنوان رئيسي في هذه الحرب، قادة "حماس" في قطاع غزة، ومعهم حوالي 20 ألف مقاتل وأكثر، يستخدمونها حصناً منيعاً تحت الأرض، وتسعى إسرائيل لخنقهم فيها حتى الموت.(الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
10:10 | 2023-10-29
29/10/2023 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
08:35 | 2023-10-29
29/10/2023 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
15:46 | 2023-10-29
29/10/2023 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في البترون.. والأهالي يناشدون وزير البيئة!
Lebanon 24
إشكال كبير في البترون.. والأهالي يناشدون وزير البيئة!
13:17 | 2023-10-29
29/10/2023 01:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
جنرال إسرائيلي يكشف مدة الحرب... وهذا ما سيحصل مع "حزب الله"!
Lebanon 24
جنرال إسرائيلي يكشف مدة الحرب... وهذا ما سيحصل مع "حزب الله"!
13:25 | 2023-10-29
29/10/2023 01:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:40 | 2023-10-30
الأزهر يوجه رسالة عاجلة للمقاومة الفلسطينية
06:30 | 2023-10-30
"حرب أسوأ في المستقبل".. "The Hill": لماذا لا تستطيع إسرائيل الفوز بالحرب؟
05:54 | 2023-10-30
حادث طعن في القدس.. شرطي إسرائيلي يُصاب بجروح خطيرة
05:33 | 2023-10-30
مدعي الجنائية الدولية في المنطقة.. ماذا تعني زيارته؟
05:12 | 2023-10-30
تهديد مصري لإسرائيل بالحدّ من العلاقات الدبلوماسية.. إليكم التفاصيل
04:51 | 2023-10-30
توغل مفاجئ.. دبابات الجيش الإسرائيلي تفصل شمال قطاع غزة عن الجنوب والوسط (فيديو)
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
30/10/2023 12:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
30/10/2023 12:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
30/10/2023 12:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24