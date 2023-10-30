بين إسرائيل وغزة.. أرقامٌ تكشف الخسائر البشرية والمادية خلال الحرب

منذ 7 تشرين الأول الجاري، وإسرائيل مستمرة بتصعيدها العسكريّ ضد قطاع غزة، مُرتكبة المجازر بحق الفلسطينيين هناك ومتجاوزة كل الخطوط الحمراء من خلال قصفها المستشفيات والمدنيين وإستهداف طواقم الإسعاف والصحافيين.

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فعلياً، يمكن القول إنّ إسرائيل تقصفُ غزة بلا هوادة منذ ذلك الحين بواسطة غارات جوية أحدث دماراً غير مسبوق، وسوت أحياء بأكملها بالأرض.

وفي ما يلي نظرة على الأرقام التي خلفتها الحرب بين إسرائيل وحماس حتى يوم 27 تشرين الأول. وللإشارة، فإن وكالة "أسوشيتد برس" هي التي أوردت تلك الأرقام نقلاً عن وزارة الصحة في غزة، ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة لمراقبين دوليين، ومنظمات إغاثية.

أرقام تكشف الخسائر:



- 1400.. عدد القتلى الإسرائيليين.



- 8005.. عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة.



- 116.. عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية.



- 5431.. عدد الجرحى الإسرائيليين.



- 20242.. عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة.



- 2000.. عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية.



- 250000.. عدد النازحين الإسرائيليين.



- 1.4 مليون.. عدد الفلسطينيين المهجرين والنازحين داخل غزة.



- 230.. جنود ومدنيون محتجزون كرهائن في غزة.



- 4.. عدد الرهائن الذين أطلق سراحهم.



- 117.. عدد شاحنات مساعدات دخلت إلى غزة



- 27781.. وحدات سكنية دمرت في غزة.

(الحرة - أسوشيتد برس)