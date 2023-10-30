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عربي-دولي

البوليساريو تعلن "استهداف" مواقع للقوات المغربية

Lebanon 24
30-10-2023 | 04:50
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أعلنت جبهة البوليساريو أن مقاتليها "شنوا هجمات جديدة" ضد القوات المغربية المتمركزة في مناطق بالصحراء الغربية، وذلك بعد ساعات من إعلان مغربي عن تسجيل انفجارات بمدينة السمارة.

وأوضحت الجبهة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، مساء الأحد، أن الهجمات التي استهدفت مناطق المحبس والسمارة والفرسية "خلفت خسائر فادحة في ثكنات وتخندقات العدو".
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وجاء بيان البوليساريو في أعقاب بلاغ للسلطات المغربية، أعلنت فيه مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في أربعة انفجارات بمدينة السمارة في الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، ليل السبت ـ الأحد.

ولم تكشف السلطات المغربية مصدر الانفجارات أو طبيعتها معلنة فتح تحقيق في الحادثة.

من جهته، لم يشر بيان البوليساريو إلى وقوفها وراء الانفجارات التي قالت السلطات المغربية إنها استهدفت أحياء سكنية.

وأعلنت النيابة العامة المغربية، الأحد، فتح تحقيق في "إطلاق مقذوفات" استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية أن "الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة".

وأضاف أن الوكيل العام "سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث". 

وخلص المصدر ذاته إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على "ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية أرضا مغربية، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة مستقلة.
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