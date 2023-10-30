توغل مفاجئ.. دبابات الجيش الإسرائيلي تفصل شمال قطاع غزة عن الجنوب والوسط (فيديو)

في اليوم الـ 23 على حرب غزة، توغلت دبابات إسرائيلية إلى حي على أطراف مدينة غزة، وقطعت شارع صلاح الدين، الطريق الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه.





وأعلن تلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين، ان دبابات الجيش الإسرائيلي تفصل الآن شمال قطاع غزة عن الجنوب والوسط، وذلك بعدما استهدفت غارات جوية المحافظة الوسطى في القطاع منذ الفجر.



وأكد شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، قيام قوات الجيش الإسرائيلي بتوغل مفاجئ في منطقة جحر الديك إلى الجنوب من قطاع غزة. ورأى الشهود دبابات عند مدخل مدينة غزة من ناحية الجنوب في شارع صلاح الدين

دبابات إسرائيلية تقصف سيارة مدنية في شارع صلاح الدين بـ #غزة، وسط محاولات للسيطرة عليه وفصل شمال القطاع عن جنوبه#العربية pic.twitter.com/hmcRuY0WY2 — العربية (@AlArabiya) October 30, 2023 Advertisement

وتقع منطقة جحر الديك عند مدخل المحافظة الوسطى مع نهاية حدود مدينة غزة الجنوبية.



وقال شاهد عيان لوكالة أنباء العالم العربي، إن "الدبابات قطعت شارع صلاح الدين قادمة من منطقة فارغة ومكشوفة كليا".



وأضاف "هي تتمركز الآن قرب المفترق المؤدي لمنتجع النور السياحي"، مؤكدا استهداف أي حركة قريبة من المكان.

تزامنا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري اليوم الإثنين، إن إسرائيل "تمضي تدريجيا وفقا للخطة" في قطاع غزة.



وأضاف أن القوات قتلت عشرات المسلحين في قطاع غزة.



لكن المتحدث رفض تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع، حتى بعدما أظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيسي فيه.



وكانت الأمم المتحدة وأطباء حذروا من أن الغارات الجوية الإسرائيلية تضرب مناطق قريبة من مستشفيات لجأ إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب آلاف الجرحى بالداخل.



وقال مسؤولو إغاثة، الإثنين، إن المساعدات لا تزال أقل بكثير من احتياجات غزة التي تعاني من حصار خانق منذ أسابيع.





