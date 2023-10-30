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عربي-دولي

تهديد مصري لإسرائيل بالحدّ من العلاقات الدبلوماسية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-10-2023 | 05:12
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حذرت القاهرة تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة، بحسب قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية.

وأوضحت القناة أن مصر هددت بأن استمرار هذا الأمر قد يؤدي للحد من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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وأشارت القناة إلى أن مصر انخرطت تاريخيا كلاعب دبلوماسي نشط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، خاصة خلال الحرب المندلعة منذ 7 تشرين الأول.
وبحسب القناة، فقد رفضت مصر أيضًا اعتذار إسرائيل عن إطلاق النار عن طريق الخطأ على موقع لحرس الحدود المصري الأسبوع الماضي.
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