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عربي-دولي
حادث طعن في القدس.. شرطي إسرائيلي يُصاب بجروح خطيرة
Lebanon 24
30-10-2023
|
05:54
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أفادت تقارير صحفية ان شرطيا إسرائيليا أصيب في حادث طعن قرب محطة مترو في القدس.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الشرطي تعرض لجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.
وبحسب الشرطة والمسعفين، قُتل المهاجم بالرصاص.(سكاي نيوز)
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