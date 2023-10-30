أوكرانيا تعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه "ضرب بنجاح" منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم ليل الأحد.

وقال مركز الاتصالات الاستراتيجي للجيش على تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية ضربت بنجاح موقعا استراتيجيا لمنظومة الدفاع الجوي على الساحل الغربي للقرم"، بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.

وذكرت صحيفة "برافدا" الروسية أن 17 جنديا روسيا أصيبوا في الهجوم الأوكراني، كما لحقت أضرار بخمس مركبات.

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وأوضحت أن الهجوم وقع بالقرب من قرية أولينيفكا، وذلك في حدود الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول إنه قبض على روسي في شبه جزيرة القرم للاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة، إذ يتهمه بنقل أسرار عسكرية إلى أوكرانيا.

وفي بيان نقلته الوكالة، قال الجهاز إن الرجل الذي لم يذكر اسمه "جمع وأرسل معلومات حول مواقع محددة مع الإشارة إلى الإحداثيات الجغرافية إلى ممثل للجيش الأوكراني". (وكالات)