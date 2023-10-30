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عربي-دولي

بالأرقام.. تفاصيل "مساعدات غزة" حتى اليوم

Lebanon 24
30-10-2023 | 07:44
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أكد سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أسامه الغندور، الإثنين، أن 193 شاحنة تحمل أكثر من 3100 طنا من المواد غذائية والأدوية والمستلزمات الطبية قد أرسلت من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 8 أكتوبر الجاري.

 

ولم يستقبل القطاع حتى الآن سوى 118 شاحنة فقط وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك بسبب اجراءات التفتيش المعقدة التي يفرضها الجانب الإسرائيلي في معبر العوجة - نيتسانا مما يعرقل وصول المساعدات إلى غزة .

 

كما لا تزال إسرائيل تفرض حظرا على دخول الوقود الى القطاع حتى الان.

 

وأشار الغندور في تصريحات صحفية إلى استعداد القطاع الطبي في شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين حال السماح لهم بالدخول والعلاج في المستشفيات المصرية، مع تخصيص 3 أماكن لاقامة المرافقين في الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم.

 

وأكد مدير الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد أن 57 طائرة مساعدات لصالح غزة وصلت جوا إلى مطار العريش تحمل علي متنها 1343 طنا من المساعدات المتنوعة مقدمة من 19 دولة عربية وأجنبية و 14 منظمة دولية، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى الآن وقد تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش. (وكالات)

 

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