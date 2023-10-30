عملية بطوليّة في غزة.. هكذا أحبطت "حماس" هجوماً للدبابات الإسرائيليّة

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وقال المكتب الإعلامي، في بيان: "خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".وأضاف: "قامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".وأشار البيان إلى أنه "لا يوجد حالياً أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه".وكان شهود عيان قالوا إن دبابات إسرائيلية وصلت إلى أطراف حي الزيتون، مشيرين إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر هناك.من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في إفادة صحفية، الإثنين، أن إسرائيل "تمضي تدريجيا وفقا للخطة" في قطاع غزة.ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات المسلحين في قطاع غزة.