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عربي-دولي

سياسي اميركي يحذر من اختفاء إسرائيل حال اتساع رقعة الحرب

Lebanon 24
30-10-2023 | 08:30
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حذر مستشار ترامب السابق والعقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور من اختفاء إسرائيل حال اندلاع حرب إقليمية في المنطقة.
 
جاء ذلك في حديثه إلى قناة Redacted على موقع "يوتيوب"، حيث تابع: "إننا نقوم الآن بتصعيد الوضع في جميع المجالات التي نعتقد فيها أن التصعيد فعّال. لقد جرّبنا ذلك في أوكرانيا، وأدى كل ذلك إلى تفاقم الوضع وتدهوره، لتصبح الآن أوكرانيا في حالة خراب. خوفي الأكبر هو أنه إذا اندلعت حرب إقليمية، فلن تبقى هناك إسرائيل في النهاية". (روسيا اليوم) 
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المصدر: روسيا اليوم
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