نقص الوقود يؤثّر على عمل الجهاز الطبي في غزة.. ومنظمات إغاثية تحذّر

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تزامنا مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية توقف عدد من سيارات الإسعاف في غزة عن الخدمة، نظراً إلى شح امدادات الوقود، وفق تقرير اخباري أعدته "سكاي نيوز".فبعد 23 يوماً من القصف الجوي الإسرائيلي، ارتفع عدد القتلى في غزة إلى ما يزيد عن 8 آلاف شخص، وما يزيد عن 21 ألف مصاب، وفق آخر البيانات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، في حين لا يزال ما يزيد عن 1870 شخصاً تحت الأنقاض.وعلى الرغم من دخول 117 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، إلا أنها لم تتضمن الوقود نتيجة الرفض الإسرائيلي لتلك الخطوة حتى الآن.ودعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى السماح بإدخال إمدادات الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة، محذّرة من أن مخزونات الوكالة بدأت بالنفاذ وهو ما يجعل الوضع على حافة الهاوية.وكثّفت عواصم عربية ودولية اتصالاتها خلال الـ72 ساعة الماضية لحشد ضغط دولي، يدفع إسرائيل للموافقة على تسريع دخول المساعدات، وبعدد أكبر، وبشكل خاص "الوقود".كما ناشد عدد من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني بضرورة إدخال الوقود إلى القطاع، وذلك لضمان استمرار تشغيل سيارات الإسعاف والمستشفيات، في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، حيث توقفت 3 سيارات قبل ساعات، من أصل 27 سيارات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.من جانبه، كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبدالجليل حنجل، عن الوضع الراهن داخل القطاع في خضم منع إمدادات الوقود منذ ما يزيد عن 23 يوما، قائلاً: "بالفعل هناك توقف لعدد من سيارات الإسعاف، بسبب النقص الحاد في الوقود، ومع استمرار منع دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، سيتم توقيف عدد إضافي من السيارات."كما أشار إلى ان الوقود حالياً يتساوى مع الحاجة الطبية في المستشفيات، لأنه يضمن استمرار تشغيل محطات الأكسجين والكهرباء بما في ذلك العناية المكثفة وأقسام الحضانات وغرف العمليات وأجهزة الغسيل الكلوي، و"كل شيء سيتوقف في حال استمرار توقف إمدادات الوقود".وقال حنجل ان الجيش الإسرائيلي يمنع حتى الآن دخول الوقود بشكل مباشر، مشيراً إلى ان الشاحنات التي دخلت من معبر رفح وتسلمتها طواقم الهلال الأحمر لا تشمل الوقود.ويأتي نقص الوقود في ظل الوضع الصحي والإنساني الكارثي داخل قطاع غزة، من عدة محاور على رأسها العدد الكبير للإصابات التي تصل إلى المستشفيات يومياً، إذ أعلنت وزارة الصحة عن أكثر من 21 ألف إصابة منذ بداية العدوان وحتى الآن.