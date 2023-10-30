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عربي-دولي

سفير إسرائيلي: المحادثات مع حماس "مستحيلة"

Lebanon 24
30-10-2023 | 12:00
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اعتبر السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، الإثنين، أن إجراء محادثات بين إسرائيل وحماس "مستحيلة".

 

وأضاف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يمكن أن تكون هناك أي محادثات مباشرة بين إسرائيل وحماس لأن موقفنا بسيط للغاية، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن من دون شروط".

 

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطات متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 
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اعتبر السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، الإثنين، أن إجراء محادثات بين إسرائيل وحماس "مستحيلة".

 

وأضاف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا يمكن أن تكون هناك أي محادثات مباشرة بين إسرائيل وحماس لأن موقفنا بسيط للغاية، يجب إطلاق سراح جميع الرهائن من دون شروط".

 

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطات متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. (وكالات)

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