صورٌ بعد القصف الإسرائيليّ للمستشفى التركي في غزّة.. وهذا ما قاله مديره

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المستشفى التركي المختص بأمراض السرطان في غزة.





وقال مدير المستشفى إن "القصف الإسرائيلي أصاب محيط المستشفى، لكن كان له أثر مدمر على المستشفى، وهو الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان في القطاع".

الآن

دمار كبير في المستشفى التركي في غزة؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الطابق الثالث فيه.



مستشفى يتعرض لقصف الآن يا عالم يا ناس !!!



مستشفى !!!!#GazaGenocide pic.twitter.com/A01QgeIsc6 — رضوان الأخرس (@rdooan) October 30, 2023 Advertisement 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف #المستشفى_التركي لمرضى السرطان في غزة ويتواجد بداخله مرضى السرطان .🇵🇸🇹🇷 pic.twitter.com/oFhLMuHpT6 — دار العز (@1kuwait_kw) October 30, 2023