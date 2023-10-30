صورٌ بعد القصف الإسرائيليّ للمستشفى التركي في غزّة.. وهذا ما قاله مديره

الآن
دمار كبير في المستشفى التركي في غزة؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الطابق الثالث فيه.
مستشفى يتعرض لقصف الآن يا عالم يا ناس !!!
مستشفى !!!!#GazaGenocide pic.twitter.com/A01QgeIsc6
— رضوان الأخرس (@rdooan) October 30, 2023
الآن
دمار كبير في المستشفى التركي في غزة؛ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الطابق الثالث فيه.
مستشفى يتعرض لقصف الآن يا عالم يا ناس !!!
مستشفى !!!!#GazaGenocide pic.twitter.com/A01QgeIsc6
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف #المستشفى_التركي لمرضى السرطان في غزة ويتواجد بداخله مرضى السرطان .🇵🇸🇹🇷 pic.twitter.com/oFhLMuHpT6
— دار العز (@1kuwait_kw) October 30, 2023
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف #المستشفى_التركي لمرضى السرطان في غزة ويتواجد بداخله مرضى السرطان .🇵🇸🇹🇷 pic.twitter.com/oFhLMuHpT6