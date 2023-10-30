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عربي-دولي

صورٌ بعد القصف الإسرائيليّ للمستشفى التركي في غزّة.. وهذا ما قاله مديره

Lebanon 24
30-10-2023 | 12:13
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أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المستشفى التركي المختص بأمراض السرطان في غزة.


وقال مدير المستشفى إن "القصف الإسرائيلي أصاب محيط المستشفى، لكن كان له أثر مدمر على المستشفى، وهو الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان في القطاع".
 
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