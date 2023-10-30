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الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير مجندة من أسر "حماس" (صورة)

Lebanon 24
30-10-2023 | 12:32
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم، تحرير مجندة إسرائيلية من أسر "حماس" في غزة خلال العملية البرية.
 
 
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