قاعدة عين الأسد تتعرض لهجوم جديد.. اليكم التفاصيل

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نقلت "رويترز" عن مصادر أمنية أن 4 صواريخ كاتيوشا أُطلقت اليوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب العراق.وأضافت المصادر أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية داخل القاعدة.