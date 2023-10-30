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عربي-دولي

ماذا كشف نتنياهو عن التوغل البرّي للجيش الإسرائيلي في غزة؟

Lebanon 24
30-10-2023 | 12:18
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين أن الجيش يحرز "تقدماً منتظماً" في قطاع غزة في اليوم الـ24 من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال رئيس الوزراء في مقطع فيديو وزعه مكتبه: "لقد قام الجيش بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية ويحرز تقدما منتظما خطوة بخطوة".
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وأطلقت إسرائيل ما تسميه "المرحلة الثانية" من هجومها على قطاع غزة، في ما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "الحرب الثانية من أجل الاستقلال" التي تخوضها بلاده.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن التحركات المبكرة والمراحل الأولى من هجوم إسرائيل البري، وحتى الأهداف قريبة المدى، ظلت حتى يوم الأحد "محاطة بالسرية".

وأضافت: "لم يتم الكشف عن أعداد الجنود ووحداتهم وكمية المدفعية التي بحوزتهم، وإلى أي مدى توغلوا في غزة وأين يتواجدون الآن".
ويقول محللون عسكريون في إسرائيل، إنه "يبدو أن الجيش الإسرائيلي يتحرك ببطء وحذر داخل القطاع، ليس كيلومترا بعد كيلومتر، لكن 100 متر في كل مرة".
 
ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، تحرير مجندة إسرائيلية من أسر "حماس" في غزة خلال العملية البرية.
 
وقال جيش العدو إن المجندة تُدعى أوري مغيديش، مشيراً إلى أنه تم فحصها طبياً وهي بحالة جيدة وقد التقت عائلتها. 
 
 
 
 
 
 
 
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