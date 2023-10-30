نتنياهو: لن نوافق على وقف إطلاق النار

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها بلاده ضد حماس، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون "استسلاما" للحركة الفلسطينية.



وخلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، قال: "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل".

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ودعا المجتمع الدولي للانضمام إلى إسرائيل بطلب "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في 7 تشرين الاول.





وقال نتنياهو: "آمل وأدعو أن تدعم الأمم المتحضرة هذه المعركة"، مضيفاً: "حتى أكثر الحروب عدالة توقع خسائر بشرية في صفوف المدنيين من دون قصد".