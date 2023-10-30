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عربي-دولي

تصريحات عاجلة لبوتين حول الوضع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
30-10-2023 | 14:41
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بدلا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في مناطق الشرق الأوسط، بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسية الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية.

وأكد الرئيس الروسي أن النخب الأميركية هي المستفيدة من زعزعة الاستقرار العالمي، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى فوضى مستمرة في الشرق الأوسط، لذا تشوه سمعة من يريدون وقف سفك الدماء وحتى الأمم المتحدة تتعرض للاضطهاد.
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كما شدد على أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول.

وأضاف أن روسيا تناضل من أجل المستقبل ومبادئ النظام العالمي العادل.
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