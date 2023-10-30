"هدفها التشويش".. "حماس" تردّ على نبأ تحرير مجندة إسرائيلية

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ردت الفصائل الفلسطينية على مزاعم تحرير مجندة من الجيش الاسرائيلي، مؤكدة أن هدف "اسرائيل" هو التشويش على فيديو المحتجزات الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي.ونقلت "الجزيرة" عن الناطق باسم حركة "حماس" ان "الهدف من الحديث عن تحرير مجندة إسرائيلية يهدف للتشويش على رسالة المحتجزات".