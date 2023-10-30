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عربي-دولي

"معلومات مذهلة".. ماذا كشفت إسرائيل عن المجندة التي تمّ تحريرها في غزة؟

Lebanon 24
30-10-2023 | 15:38
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دنيال هاغاري، الإثنين، إن المجندة الإسرائيلية التي تم تحريرها في غزة تحدثت وأعطتنا معلومات بشكل مذهل، وأضاف: "لدى تلك المجندة ذاكرة قوية ونحن بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأكيد".
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ولفت هاغاري إلى أن جيش العدو "مستمرّ في توسيع العملية البرية مع مزيد من المدرعات والقوات الهندسية تدخل للقطاع إلى جانب الغارات الجوية والبحرية"، وأضاف: "إن خطط الحرب تستمر وسوف تستمر بموجب الأهداف".
وأعلن هاغاري أنه تم تنفيذ غارات على عدة أهداف في الأراضي اللبنانية رداً على إطلاق صواريخ ضدّ إسرائيل، وأضاف: "نحنُ منتشرون بجاهزية في الشمال ونطلق النار على كل من حاول التسلل لأراضينا".
وأكمل: "نتابع بكل الوسائل وكشفنا المعلومات المتعلقة بمشفى الشفاء وما يوجد تحته وسوف نحول المعلومات لشركائنا الاستخبارتيين. هناك غرفة لإدارة العمليات وارتباط بالأنفاق تحت الأرض تحت مشفى الشفاء".
 
وختم: "لن نسمح بإدخال الوقود لغزة في هذه المرحلة". (سكاي نيوز عربية)
 
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