"معلومات مذهلة".. ماذا كشفت إسرائيل عن المجندة التي تمّ تحريرها في غزة؟

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دنيال هاغاري، الإثنين، إن المجندة الإسرائيلية التي تم تحريرها في غزة تحدثت وأعطتنا معلومات بشكل مذهل، وأضاف: "لدى تلك المجندة ذاكرة قوية ونحن بحاجة إلى تلك المعلومات وسوف نستخدمها بكل تأكيد".

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ولفت هاغاري إلى أن جيش العدو "مستمرّ في توسيع العملية البرية مع مزيد من المدرعات والقوات الهندسية تدخل للقطاع إلى جانب الغارات الجوية والبحرية"، وأضاف: "إن خطط الحرب تستمر وسوف تستمر بموجب الأهداف". ولفت هاغاري إلى أن جيش العدو "مستمرّ في توسيع العملية البرية مع مزيد من المدرعات والقوات الهندسية تدخل للقطاع إلى جانب الغارات الجوية والبحرية"، وأضاف: "إن خطط الحرب تستمر وسوف تستمر بموجب الأهداف".

وأعلن هاغاري أنه تم تنفيذ غارات على عدة أهداف في الأراضي اللبنانية رداً على إطلاق صواريخ ضدّ إسرائيل، وأضاف: "نحنُ منتشرون بجاهزية في الشمال ونطلق النار على كل من حاول التسلل لأراضينا".

وأكمل: "نتابع بكل الوسائل وكشفنا المعلومات المتعلقة بمشفى الشفاء وما يوجد تحته وسوف نحول المعلومات لشركائنا الاستخبارتيين. هناك غرفة لإدارة العمليات وارتباط بالأنفاق تحت الأرض تحت مشفى الشفاء".

وختم: "لن نسمح بإدخال الوقود لغزة في هذه المرحلة". (سكاي نيوز عربية)