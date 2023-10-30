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حصيلة جديدة.. جيش العدو يكشف عدد قتلاه منذ بدء "طوفان الأقصى"!

Lebanon 24
30-10-2023 | 15:44
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كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 تشرين الأول الجاري ضد إسرائيل.

وآظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 315 قتيلاً، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
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بدورها، أعلنت كتائب "القسام" اليوم الخميس أنها تقدر بأن عدد الأسرى الإسرائيليين "الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".

من جهته، قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة اليوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي يرسم صوراً وهمية لمحاولاته التوغل براً، وأضاف: "تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانيا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم".

وتابع: "يا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا غالنت، وهاليفي.. ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خانيونس وبيت حانون"، مردفا: "يا قوافل الجرذان، أخبروا قادتكم، ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب.. تقدّموا إنا والله بكم متربصون".
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