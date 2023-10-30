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مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
30-10-2023 | 17:15
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طالبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى مجلس الأمن، لانا نسيبة، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.

وخلال جلسة لمجلس الأمن بطلب من دولة الإمارات بشأن الحرب في غزة، قالت نسيبة إن "70 في المئة من القتلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس"، وتابعت: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فوراً، ونؤكد أيضاً أن مطالب إخلاء مستشفى القدس غير واقعية لكون 11 ألف نازح في هذا المستشفى".
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وتابعت قائلة: "جميع السكان في غزة مهددون بالخطر وكذلك الأمر بالنسبة للرهائن لدى حماس".

وأوضحت أن "سكان الضفة الغربية يعانون أيضا من المستوطنين الإسرائيليين الذين صعّدوا من هجماتهم، الأمر الذي أجبر الكثير من الفلسطينيين على النزوح".

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