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عربي-دولي

مأزق جديد.. بايدن يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب "دعمه لإسرائيل"!

Lebanon 24
30-10-2023 | 17:18
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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن ضغوطٍ متزايدة يواجهها الرئيس الأميركي، جو بايدن، داخل الحزب الديمقراطي الأميركي الذي ينتمي إليه، وذلك بسبب دعمه الثابت لإسرائيل لاسيما خلال حربها ضد غزة. 
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ولفتت "واشنطن بوست" إلى أنّ الانتقادات الموجّهة من داخل الحزب الديمقراطي خلقت تحدياتٍ جديدة لبايدن، والذي أظهر تحالفاً بشكلٍ وثيق مع "إسرائيل"، مدافعاً عن "حقها في الانتقام" من الفلسطينيين.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد حذّر بعض مؤيدي بايدن من الطرق التي تشن بها إسرائيل هجماتها على غزة، لا سيما بعد التوغلات البرية الأخيرة في القطاع.
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