مأزق جديد.. بايدن يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب "دعمه لإسرائيل"!

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ولفتت "واشنطن بوست" إلى أنّ الانتقادات الموجّهة من داخل الحزب الديمقراطي خلقت تحدياتٍ جديدة لبايدن، والذي أظهر تحالفاً بشكلٍ وثيق مع "إسرائيل"، مدافعاً عن "حقها في الانتقام" من الفلسطينيين.وبحسب تقرير الصحيفة، فقد حذّر بعض مؤيدي بايدن من الطرق التي تشن بها إسرائيل هجماتها على غزة، لا سيما بعد التوغلات البرية الأخيرة في القطاع.