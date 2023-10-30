مسؤول أممي يُحذر: آلية إدخال المساعدات لغزة محكومٌ عليها بالفشل

حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الإثنين، من أن الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الانسانية الى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر "محكوم عليه بالفشل".

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وأدان المسؤول الأممي فرض إسرائيل "عقاباً جماعياً" على سكان القطاع في حربها ضد حركة حماس، وقال: "لنكن واضحين: العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها الدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة"، معتبراً أن "الترتيب الراهن محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جاداً ومتلائماً مع الحاجات الانسانية غير المسبوقة" في القطاع.



وأشار إلى أن هناك حاجة لوجود أكثر من معبر لدخول المساعدات إلى غزة، مضيفاً أن "معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير من الشاحنات". وأدان المسؤول الأممي فرض إسرائيل "عقاباً جماعياً" على سكان القطاع في حربها ضد حركة حماس، وقال: "لنكن واضحين: العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها الدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة"، معتبراً أن "الترتيب الراهن محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جاداً ومتلائماً مع الحاجات الانسانية غير المسبوقة" في القطاع.وأشار إلى أن هناك حاجة لوجود أكثر من معبر لدخول المساعدات إلى غزة، مضيفاً أن "معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير من الشاحنات".

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات التي تطلق حالياً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشدّداً على وجوب الاستعاضة عنها بـ"توقفات مؤقتة" للأعمال الحربية لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن"، مضيفاً "لا ندعم وقف إطلاق النار حالياً".



كذلك، فقد أشار إلى إدخال 100 شاحنة مساعدات الى غزة يومياً يُعدّ أمراً ممكناً.