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عربي-دولي

المغرب يرجّح تورّط "البوليساريو" في انفجارات السمارة

Lebanon 24
30-10-2023 | 18:06
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اعتبر ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، صمت "البوليساريو" حول أحداث السمارة، مؤشراً على تورطها في الحادث.
وقال هلال إن "صمت البوليساريو حول أحداث السمارة يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي".
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وأكد هلال أن "المغرب لا يتهم أحدا فيما تقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة"، مضيفا أن "المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، وهو البوليساريو، التي قامت بنشر ببلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة".
وتابع قائلاً: إن قوات المينورسو قدمت بسرعة إلى أماكن الحادث، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة".
واختتم قائلاً: "إن تفجيرات السمارة مست مناطق مدنية وصناعية، ولا تعرف وجودا عسكريا، وأدت إلى وفاة شاب مغربي قدم من فرنسا".
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