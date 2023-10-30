Advertisement

عربي-دولي

مندوب فلسطين يكشف عن عدد الضحايا الأطفال في حرب غزّة

Lebanon 24
30-10-2023 | 19:26
A-
A+
Doc-P-1124594-638343115797442505.jpeg
Doc-P-1124594-638343115797442505.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن "3500 طفلا فلسطينيا قتلوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق".
Advertisement
وأضاف منصور: "آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار".
وتابع: "غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي".
واختتم حديثه قائلاً: "لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين. ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرا ويدافع عن نفسه"؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:31 | 2023-10-31
00:24 | 2023-10-31
00:20 | 2023-10-31
00:12 | 2023-10-31
00:04 | 2023-10-31
20:30 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24