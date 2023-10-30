25
o
بيروت
25
o
طرابلس
31
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مندوب فلسطين يكشف عن عدد الضحايا الأطفال في حرب غزّة
Lebanon 24
30-10-2023
|
19:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن "3500 طفلا فلسطينيا قتلوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق".
Advertisement
وأضاف منصور: "آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار".
وتابع: "غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي".
واختتم حديثه قائلاً: "لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين. ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرا ويدافع عن نفسه"؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن نصرالله.. ماذا قال عنه؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن نصرالله.. ماذا قال عنه؟
13:31 | 2023-10-30
30/10/2023 01:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت" سيُعلنها نصرالله.. ماذا سيقول الجمعة؟
Lebanon 24
"مفاجآت" سيُعلنها نصرالله.. ماذا سيقول الجمعة؟
06:00 | 2023-10-30
30/10/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من جنبلاط إلى نصرالله.. وهذا ما كشفه عن الحرب!
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من جنبلاط إلى نصرالله.. وهذا ما كشفه عن الحرب!
14:56 | 2023-10-30
30/10/2023 02:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل قدير في ذمة الله.. هكذا نعاه ابنه
Lebanon 24
ممثل قدير في ذمة الله.. هكذا نعاه ابنه
05:13 | 2023-10-30
30/10/2023 05:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في سبب وفاة الممثل الشهير غرقا.. هذا ما عُثر عليه داخل منزله
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في سبب وفاة الممثل الشهير غرقا.. هذا ما عُثر عليه داخل منزله
07:15 | 2023-10-30
30/10/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:31 | 2023-10-31
وزير الخارجية الإيرانية يكشف رؤيته لحل القضية الفلسطينية سياسيا
00:24 | 2023-10-31
مهمتها إجلاء المدنيين من لبنان.. هذه قدرات "الوحدة 26" لمشاة البحرية الأميركية؟
00:20 | 2023-10-31
"حماس" تؤكد استهداف آليات إسرائيلية في غزة
00:12 | 2023-10-31
تل ابيب تستعد.. هذه أسلحتها لضرب شبكة أنفاق "حماس" في غزة
00:04 | 2023-10-31
12 مستشفى من أصل 35 أغلقت.. إسرائيل تقصف محيط منشآت صحية في غزة (فيديو)
20:30 | 2023-10-30
الأونروا: الفلسطينيون في غزّة يتعرّضون للتهجير والعقاب الجماعي
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
31/10/2023 06:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
31/10/2023 06:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
31/10/2023 06:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24