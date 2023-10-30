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14 شهيداً في قصف إسرائيلي لمنزل في غزة

Lebanon 24
30-10-2023 | 20:00
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قتل 14 فلسطينياً مساء الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 14 قتيلا فلسطينيا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح بعد قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة حمدان في منطقة الدعوة بمخيم النصيرات.
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وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن المنزل الذي تعرض للقصف كان يضم نازحين من شمال قطاع غزة.
ووسعت إسرائيل يوم الإثنين هجومها العسكري بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، حيث أعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي مناطق أقرب إلى المستشفيات، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى إلى جانب آلاف الجرحى.
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