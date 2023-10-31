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عربي-دولي

"حماس" تؤكد استهداف آليات إسرائيلية في غزة

Lebanon 24
31-10-2023 | 00:20
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أعلنت حركة حماس إن مسلحيها أطلقوا أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء فيما هاجمت دبابات وقوات مشاة إسرائيلية المدينة الرئيسية في القطاع، مما أثار مخاوف من تفاقم المحنة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.
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وأفادت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأن مسلحين اشتبكوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء مع القوات الإسرائيلية "المتوغلة في محور جنوب غزة بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا أربع آليات بقذائف الياسين 105"، في إشارة إلى قذائف محلية الصنع مضادة للدبابات.
وذكرت "القسام" أن المسلحين استهدفوا أيضا دبابة وجرافة في شمال غرب غزة بقذيفتين، وفقما أوردت "رويترز".

وتقول السلطات الصحية في غزة إن 8306 أشخاص، من بينهم 3457 قاصرا، قتلوا في الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أكثر من 600 هدف للمسلحين خلال الأيام القليلة الماضية في قطاع غزة حيث يحتاج المدنيون الفلسطينيون بشدة للوقود والغذاء والمياه النظيفة مع دخول الصراع أسبوعه الرابع.(سكاي نيوز)

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