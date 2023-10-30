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عربي-دولي

غارات إسرائيل مستمرة لليوم الـ25.. مليون فلسطيني بلا مأوى والمستشفيات لا تعمل!

Lebanon 24
30-10-2023 | 23:00
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في اليوم الـ 25 للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة المكتظ بالسكان من الجو والبر والبحر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وليلة الثلاثاء قصف العدو الإسرائيلي محيط عدة مستشفيات في قطاع غزة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها، إن الطيران الإسرائيلي استهدف منازل في محيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، وأخرى في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر غرب غزة، ومحيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ومحيط مستشفى الصداقة التركي.

فيما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وصحية مع تزايد احتياجات النازحين من شمال غزة، بعد تحذيرات متتالية من الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء منازلهم.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة، إن أكثر من مليون من السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، أصبحوا بلا مأوى بسبب القصف الإسرائيلي.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 34 في المئة من مستشفيات غزة لا تعمل، و65 في المئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، بينما استشهد 124 فلسطينيا من الكوادر الصحية، وجرح أكثر من 100، وتضررت 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

كما تم إغلاق 12 من أصل 35 مستشفى وهي المستشفى الدولي للعيون، مستشفى دار السلام، مستشفى اليمن السعيد، مستشفى الطب النفسي، مستشفى بيت حانون، مستشفى الدرة للأطفال، مستشفى حمد لإعادة التأهيل، مستشفى الكرامة، مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، وتوقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود.

كما انهار نظام الإغاثة الأممي مع اقتحام السكان مستودعات تابعة للأمم المتحدة بحثا عن الطعام. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس الاثنين، إن ذلك أدى إلى توقف أربعة من مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنشأة تخزين عن العمل.

في حين وصف ريك برينان مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الوضع بأنه "كارثة فوق كارثة.. فالاحتياجات الصحية تتزايد وقدرتنا على تلبيتها تتراجع بسرعة"، مكررا المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار من أجل توسيع نطاق العمليات الإنسانية.

أتت تلك التحذيرات بعد أن دخلت عدة شاحنات مساعدات إلى غزة من مصر بوتيرة بطيئة خلال الأسبوع الماضي عبر معبر رفح الذي أصبح النقطة الرئيسية لدخول المساعدات منذ أن فرضت إسرائيل "حصارا شاملا" على غزة بعد السابع من تشرين الأول.

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