اشتهرت بعد اختطافها من قبل حماس.. العثور على الشابة شاني مقتولة كيف علّقت إسرائيل؟

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه تم العثور على الفتاة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك مقتولة.



Advertisement

ونشرت الوزارة على موقع إكس يوم الاثنين: "نشعر بصدمة كبيرة عندما علمنا أنه تم العثور على جثة الألمانية الإسرائيلية شاني (لوك) البالغة من العمر 23 عامًا مقتولة والتعرف عليها". واشتهرت هذه الفتاة بعد اختطافها من قبل حماس وتبلغ من العمر 23 عامًا، وقد تم اختطافها من مهرجان نوفا للموسيقى في 7 تشرين الأول أثناء هجوم حماس.ونشرت الوزارة على موقع إكس يوم الاثنين: "نشعر بصدمة كبيرة عندما علمنا أنه تم العثور على جثة الألمانية الإسرائيلية شاني (لوك) البالغة من العمر 23 عامًا مقتولة والتعرف عليها".

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن "لوك تم اختطافها في المهرجان، وتعرضت للتعذيب والاستعراض بها في أنحاء غزة من قبل حماس، وشهدت فظائع لا يمكن تصورها. فلتكن ذكراها نعمة".

وقالت ريكاردا لوك، والدة شاني، لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تحدثت مع ابنتها آخر مرة بعد سماع أصوات الصواريخ وأجهزة الإنذار في جنوب إسرائيل، واتصلت لمعرفة ما إذا كانت قد وصلت إلى مكان آمن. وأخبرت شاني والدتها أنها كانت في المهرجان وليس لديها سوى أماكن قليلة للاختباء.



وقالت والدتها "كانت متجهة إلى سيارتها وكان لديهم عسكريون يقفون بجانب السيارات ويطلقون النار حتى لا يتمكن الناس من الوصول إلى سياراتهم، حتى لو ابتعدوا عنها، وعندها أخذوها. (العربية)