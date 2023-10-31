هل تغيّر إسرائيل خطتها لاجتياح قطاع غزة؟

تشن القوات الإسرائيلية على مدار الساعات الماضية، عمليات برية ضد حركة حماس في غزة، وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنها المرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن النطاق المحدود للتوغل الإسرائيلي الأولي يعكس مزيجا معقدا من العوامل، لكن قبل كل شيء، أرادت إسرائيل تعظيم ميزة قوتها النارية على حركة حماس وتقليل خسائرها، مع محاولة تجنب جذب خصوم آخرين إلى الحرب.

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وواجه سكان غزة، مساء السبت، انقطاعا شبه كامل للاتصالات والإنترنت، مع قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية ودخول دبابات ومدرعات إلى القطاع، مع إشارة قادة الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يستعدون لـ"هجوم بري موسع"، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.

تكتيك الهجوم البري

ظلت التحركات المبكرة وحتى الأهداف على المدى القريب للهجوم البري للجيش الإسرائيلي يكتنفها الغموض "ليس بسبب ضباب الحرب، ولكن بسبب ستار من السرية"، وفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو قصيرة بالأبيض والأسود تظهر دبابات وجرافات مدرعة وجنود على الأقدام داخل غزة، لكن لم يتم الكشف عن أعداد الجنود ووحداتهم وحجم المدفعية المشاركة، وإلى أي مدى توغلوا في غزة وأين هم الآن.

ويقول محللون عسكريون في إسرائيل إن الجيش الإسرائيلي "يتحرك ببطء، وبحذر في القطاع، ويبحث عن أنفاق حماس لتدميرها، ويجهز ممرات للنشر السريع للدبابات والقوات في محيط مدينة غزة". من جانبه، أوضح العضو السابق في الاستخبارات الإسرائيلية، مايكل ميلشتين إنه "في الوقت الحاضر، تعمل القوات الإسرائيلية في الغالب على أطراف غزة، وفي الحقول الزراعية والقرى المهجورة، وحول معبر إيريز شمالي القطاع".

أما على المستوى التكتيكي، تُشير "فاينانشال تايمز" إلى أن حجم القوات البرية أصغر من المتوقع، يعني أنه يمكن بسهولة زيادة القوات البرية بالدعم الجوي القريب، وهو غطاء حاسم لدخول أجزاء من شمال غزة حيث أمضت حماس سنوات في إعداد الدفاعات، وفقا لشخص مطلع على خطط المعركة الإسرائيلية".

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن القتال في غزة سيكون شديدا، إذ تدربت حماس على القتال في المناطق الحضرية وبنت شبكة ضخمة من الأنفاق، أطلق عليها اسم "مترو غزة"، تساعد على نقل المقاتلين والأسلحة دون أن يتم كشفها، كما لدى الحركة "ترسانة من الأسلحة المضادة للدبابات والمتفجرات".

أما في ما يتعلق بعدد القوات الإسرائيلية، يتكتم الجيش بشأن عمليات النشر الدقيقة لواحدة من أهم عملياته منذ عقود، لكن مسؤولين يقولون إن التعزيز التدريجي للقوات يهدف إلى تقليل احتمال انضمام حزب الله، إلى الصراع.

إن تخصيص عدد أقل من القوات في غزة يعني أنه يمكن نشر القوة البشرية بسهولة أكبر في الشمال إذا دخل حزب الله الحرب، وفق تحليلات خبراء عسكريين.

ويعتقد محللون أن حجم التوغل الراهن هو علامة على أن إسرائيل تهدف إلى شيء أقل طموحا من الإطاحة بحماس، كما ذكرت في بادئ العملية. (سكاي نيوز عربية)