فجر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء منزل نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري، في بلدة عارورة شمال رام الله بالضفة الغربية.





وشنت قوات الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال العشرات من الفلسطينيين، فيما اندلعت مواجهات في واشتباكات في بعض المناطق، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

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وتشن القوات الإسرائيلية هجوما واسعا على قطاع غزة منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من تشرين الاول الجاري.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي. (RT)