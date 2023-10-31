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عربي-دولي

ما الهدف من نشر القوات الأميركية في الشرق الأوسط؟ البنتاغون يوضح

Lebanon 24
31-10-2023 | 01:06
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أوضحت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن الهدف من نشر المزيد من قواتها الآن في الشرق الأوسط هو الردع.

وقال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات خاصة لـ"العربية": "استهدفنا عدة مناطق تابعة لوكلاء إيران في المنطقة لإرسال رسالة لطهران ونركز الآن على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج لحماية شعبها، ولا نريد أن نرى المزيد من الضحايا المدنيين في غزة أو الأراضي الإسرائيلية.
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ووسعت إسرائيل هجومها العسكري بشكل أعمق في شمال قطاع غزة الاثنين، فيما ردت الفصائل المسلحة في غزة برشقات من الصواريخ على مستوطنات وبلدات الغلاف.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أن الجيش يحرز "تقدما منتظما" في قطاع غزة، وقال في مقطع فيديو وزعه مكتبه: "لقد قام الجيش بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة، وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية، ويحرز تقدما منتظما خطوة بخطوة"، نقلا عن "فرانس برس".

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، وأكدت ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 329 شخصا منذ بداية العام الجاري.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحافي، إن عدد المصابين جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة زاد إلى 21048 مصابا. وأضاف: "لاحظنا ازدياد استهداف محيط المستشفيات ومنها المستشفى التركي ومستشفى القدس".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"العربية" و"الحدث" إن المساعدات التي دخلت قطاع غزة لا تلبي سوى 3% من الحاجة، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية خروج 25 مستشفى في قطاع غزة من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي. وطالب متحدث وزارة الصحة مصر مجددا بفتح معبر رفح، محذرا من كارثة صحية وبيئية في القطاع. (العربية)
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