28
o
بيروت
28
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قامت بجمع مبلغ غير مسبوق لدعم الجنود الإسرائيليين.. ما هي "FIDF"؟
Lebanon 24
31-10-2023
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" (FIDF)، الإثنين، جمع مبلغ غير مسبوق قدره 60 مليون دولار لدعم الجنود الإسرائيليين في حربهم المتواصلة ضد حماس.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المنظمة، قولها إنها "على اتصال يومي مع الجيش الإسرائيلي وتستجيب لطلباته المباشرة على الفور"، مؤكدة وجود آلية استجابة سريعة تسمح لها بتحويل الأموال خلال 24 إلى 48 ساعة.
Advertisement
وأضافت أن "FIDF" تمول غالبية الدعم الذي يتلقاه جنود إسرائيل، مضيفة: "هذا الدعم لا يمكن إنكاره، حيث تم بالفعل تحويل ما يزيد عن 34.5 مليون دولار إلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول، لتلبية الطلبات المباشرة للحصول على مساعدة إنسانية لعدد كبير من الجنود و360 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة".
كما تدعم منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" الجنود بـ"المعدات الطبية وسيارات الإسعاف ومستلزمات النظافة والغذاء".
وتتوقع "FIDF" أن مبلغا يتراوح بين 100 إلى 150 مليون دولار "سيكون ضروريا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة مع استمرار الوضع". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن نصرالله.. ماذا قال عنه؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن نصرالله.. ماذا قال عنه؟
13:31 | 2023-10-30
30/10/2023 01:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارٌ جديد" في لبنان.. إكتشفوا نوعه!
Lebanon 24
"دولارٌ جديد" في لبنان.. إكتشفوا نوعه!
15:34 | 2023-10-30
30/10/2023 03:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت" سيُعلنها نصرالله.. ماذا سيقول الجمعة؟
Lebanon 24
"مفاجآت" سيُعلنها نصرالله.. ماذا سيقول الجمعة؟
06:00 | 2023-10-30
30/10/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في سبب وفاة الممثل الشهير غرقا.. هذا ما عُثر عليه داخل منزله
Lebanon 24
مفاجأة جديدة في سبب وفاة الممثل الشهير غرقا.. هذا ما عُثر عليه داخل منزله
07:15 | 2023-10-30
30/10/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من جنبلاط إلى نصرالله.. وهذا ما كشفه عن الحرب!
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من جنبلاط إلى نصرالله.. وهذا ما كشفه عن الحرب!
14:56 | 2023-10-30
30/10/2023 02:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:51 | 2023-10-31
حقيقة تُكشف عن مستشفى الشفاء في غزة.. أنفاق حفرتها إسرائيل أسفله قبل سنوات!
03:34 | 2023-10-31
بايدن وزوجته يثيران الجدل.. إليكم بالفيديو ما فعلاه خلال حفل "هالوين"
03:32 | 2023-10-31
بوتين: مصير روسيا ومستقبل الشعب الفلسطيني يقرره صراعنا
03:06 | 2023-10-31
دولة أوروبية تُطلق تحذيراً عاجلاً.. مخاوف من "هجمات إرهابية" في بلد عربيّ!
03:04 | 2023-10-31
"غزة ستزول": تصريح جديد للعالم الهولندي يُثير جدلاً واسعاً.. هذا ما قاله (صورة)
02:53 | 2023-10-31
الحرب على غزة دخلت مرحلتها الثالثة.. هذا ما أعلنه نتنياهو
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
31/10/2023 10:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
31/10/2023 10:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
31/10/2023 10:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24