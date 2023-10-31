قامت بجمع مبلغ غير مسبوق لدعم الجنود الإسرائيليين.. ما هي "FIDF"؟

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أعلنت منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" (FIDF)، الإثنين، جمع مبلغ غير مسبوق قدره 60 مليون دولار لدعم الجنود الإسرائيليين في حربهم المتواصلة ضد حماس.ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المنظمة، قولها إنها "على اتصال يومي مع الجيش الإسرائيلي وتستجيب لطلباته المباشرة على الفور"، مؤكدة وجود آلية استجابة سريعة تسمح لها بتحويل الأموال خلال 24 إلى 48 ساعة.وأضافت أن "FIDF" تمول غالبية الدعم الذي يتلقاه جنود إسرائيل، مضيفة: "هذا الدعم لا يمكن إنكاره، حيث تم بالفعل تحويل ما يزيد عن 34.5 مليون دولار إلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول، لتلبية الطلبات المباشرة للحصول على مساعدة إنسانية لعدد كبير من الجنود و360 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة".