استهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية في العراق بمسيّرتين

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" الأميركية غربي العراق بطائرتين مسيرتين، مؤكدة إصابة اهدافها بشكل مباشر.وسبق أن استهدفت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء يوم الاثنين قاعدة "عين الاسد" برشقة صاروخية، مؤكدة إصابة اهدافها بشكل مباشر.وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأميركي في سوريا والعراق في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في كلا البليدن على حد سواء.كما تعرضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أميركية لهجمات بمسيرات وصواريخ.وأعلن البنتاغون يوم الخميس أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية الشهر الجاري لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا، متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف الهجمات. (روسيا اليوم)