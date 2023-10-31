Advertisement

عربي-دولي

استهداف قاعدة "عين الأسد" الأميركية في العراق بمسيّرتين

Lebanon 24
31-10-2023 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1124655-638343353881757476.jpg
Doc-P-1124655-638343353881757476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" الأميركية غربي العراق بطائرتين مسيرتين، مؤكدة إصابة اهدافها بشكل مباشر.

وسبق أن استهدفت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء يوم الاثنين قاعدة "عين الاسد" برشقة صاروخية، مؤكدة إصابة اهدافها بشكل مباشر.
Advertisement

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأميركي في سوريا والعراق في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في كلا البليدن على حد سواء.

كما تعرضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أميركية لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وأعلن البنتاغون يوم الخميس أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية الشهر الجاري لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا، متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف الهجمات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:51 | 2023-10-31
03:34 | 2023-10-31
03:32 | 2023-10-31
03:06 | 2023-10-31
03:04 | 2023-10-31
02:53 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24