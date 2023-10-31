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وزير خارجية تايلاند يزور قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه المحتجزين رهائن لدى حماس

Lebanon 24
31-10-2023 | 01:53
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أعلنت تايلاند أنّ وزير خارجيتها سيزور بصورة عاجلة يومي الثلثاء والأربعاء قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين اختطفتهم حركة "حماس" خلال هجومها على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع وتحتجزهم رهائن في قطاع غزة، كما نقلت وكالة "فرانس برس".
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وبحسب بانكوك فإنّ "22 من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هم تايلانديون".

وقال أمس رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين إن حكومته "تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم". 

وسيلتقي وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا في الدوحة اليوم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يسافر إلى القاهرة حيث سيجري محادثات مع نظيره المصري سامح شكري غدا.
 
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان :"إنّ بارنبري سيناقش وضع المواطنين التايلانديين المحتجزين رهائن نتيجة للعنف الراهن في إسرائيل وغزة".
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