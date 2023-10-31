لم يقطع رأسها... والد الشابة الألمانية شاني يفجر مفاجأة!

بعد إعلان إسرائيل مقتل الشابة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك التي ظهرت سابقاً ملقاة داخل صندوق شاحنة في السابع من تشرين الاول، خرج والدها بتصريحات مفاجئة.

إذ لم يذكر لا من قريب أو بعيد مسألة قطع رأسها كما زعم الرئيس الإسرائيلي، اسحق هرتسوغ.

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"لم تعاني"

وقال نسيم لوك، والد الشابة البالغة من العمر 22 عاما والتي كانت تشارك في مهرجان نوفا الموسيقي بالقرب من "كيبوتس رعيم" في صحراء النقب حين نفذ مقاتلو حماس هجومهم المفاجئ،" إن ابنته قتلت على الفور".

كما أوضح أن المسلحين راحوا يطلقون النار، ففرت الصبية مع أصدقائها في احدى السيارات، إلا أنهم تعرضوا لاحقا للرصاص، ما أدى إلى مقتل ابنته في الحال.

كذلك، أكد إن شاني "لم تعاني"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

بدورها أعلنت شقيقتها آدي على حسابها في انستغرام مقتل أختها، وكتبت على "الستوري" الخاصة بها "أعلن بحزن شديد وفاة أختي".

وتتعارض تلك التصريحات مع الرواية التي قدمها الرئيس الإسرائيلي .



"قطعوا رأسها"!

إذ قال خلال مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية أمس الإثنين " يؤسفني حقًا أن أعلن أنني تلقيت الآن أخبارًا تؤكد مقتل شاني نيكول لوك.

كما أردف: "لقد تم العثور على جمجمتها.. وهذا يعني أن هذه الحيوانات البربرية السادية قطعت رأسها ...".



وكانت والدة الشابة أعلنت سابقا أن ابنتها أصيبت في رأسها إصابة خطيرة.

يذكر أن شاني لوك التي تعمل "فنانة وشم"، وتعرض صورها على إنستغرام، كانت تحضر حفلاً موسيقياً في صحراء النقب جنوب إسرائيل، يوم السابع من تشرين الاول الحالي، مع مجموعة من أصدقائها، احتفالا بعيد العرش اليهودي الذي حضره آلاف الشباب الإسرائيليين أيضا.

إلا أن الحضور تفاجأ في ساعات الفجر الأولى من ذلك اليوم بعملية عسكرية مباغتة لحماس براً وجواً ضد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.

لتظهر الشابة لاحقا في مقاطع مصورة، وكأنها ميتة، وممدة داخل شاحنة يحيط بها مسلحون من فصائل فلسطينية، فيما لم يعرف حينها مصيرها أو إذا ما نقلت إلى داخل غزة. (العربية)