"حلّق فوق أراضيها".. السعودية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون نحو إسرائيل

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وقالت المصادر إن "4 جنود سعوديين قتلوا في اشتباكات مع قوات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في منطقة جازان الجبلية جنوب غربي السعودية، على الحدود مع اليمن".



وبحسب بلومبيرغ، فإن "القوات السعودية اعترضت صاروخا حلّق فوق أراضيها، بعد أن أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية".



ولم تكشف الولايات المتحدة والسعودية من قبل عن انخراط الرياض في وقف هجوم على إسرائيل. ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم، أن السعودية "اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل، حلق فوق أراضيها"، لافتة إلى أن "الجيش السعودي دخل في حالة تأهب، عقب اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي، مع المتمردين الحوثيين".وقالت المصادر إن "4 جنود سعوديين قتلوا في اشتباكات مع قوات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في منطقة جازان الجبلية جنوب غربي السعودية، على الحدود مع اليمن".وبحسب بلومبيرغ، فإن "القوات السعودية اعترضت صاروخا حلّق فوق أراضيها، بعد أن أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية".ولم تكشف الولايات المتحدة والسعودية من قبل عن انخراط الرياض في وقف هجوم على إسرائيل.

وقال مصدر للصحيفة، إن "البروتوكولات المرتبطة بحالة الاستعداد القصوى تم تفعيلها في الجيش السعودي، بعد إطلاق الحوثيين للصواريخ".

وتأتي هذه التطورات التي أوردتها "بلومبيرغ"، في خضم التوترات العالية التي تشهدها المنطقة على وقع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. (الحرة)