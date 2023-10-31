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الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو لقواته في قطاع غزة

Lebanon 24
31-10-2023 | 02:47
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نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا وعدد من الصور، "تم التقاطها خلال العمليات البرية الموسعة في قطاع غزة".

وقال الجيش في بيانه إنه "قتل العديد من مقاتلي "حماس"، وتم ضرب حوالي 300 هدف عسكري خلال اليوم الأخير".
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وفي آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 تشرين الاول الجاري، إلى 315 قتيلا.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى، وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما لا يزال 1870 شخصا بينهم مئات الأطفال تحت الأنقاض، كما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 238 إسرائيليا. (RT)
 
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